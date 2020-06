Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund se fait surprendre par Mayence, Leipzig tenu en échec Reuters • 17/06/2020 à 23:27









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Dortmund s'est incliné à domicile face à Mayence pour le compte de la 32ème journée de Bundesliga (0-2). Le lendemain du sacre du Bayern Munich, les hommes de Lucien Favre ont été dominés par le 15ème du championnat. Burkardt a ouvert le score en première période avant que Jean-Philippe Mateta ne transforme un pénalty pour doubler la mise. Cette défaite aurait pu permettre au RB Leipzig de revenir à un point du BVB au classement. Mais l'équipe de Julian Nagelsmann, qui menait 2-0 à la 87ème minute, a concédé le nul contre Dusseldorf. Kampl et Werner avaient pourtant mis leurs coéquipiers sur de bons rails mais Skrzybski puis Hoffmann sont allés arracher un point en toute fin de rencontre (2-2). De son côté, Leverkusen effectue la bonne opération dans la course à la Ligue des Champions et passe 4ème devant Monchengladbach. Les hommes de Peter Bosz ont battu Cologne ce mercredi (3-1). Dans la dernière rencontre de la soirée, Hoffenheim a pris la mesure d'Augsbourg (1-3).

