Dortmund se balade, le RB Leipzig porté par Werner

Alors que le Bayern a laissé de nouvelles plumes à Gladbach, le Borussia Dortmund s'est promené à la maison contre le Fortuna Düsseldorf (5-0), grâce à des doublés de Marco Reus et Jadon Sancho. Même chanson pour le RB Leipzig, qui s'est tranquillement imposé contre Hoffenheim (3-1) avant son déplacement à Lyon. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Fribourg et Augsbourg l'ont aussi emporté.

Borussia Dortmund 5-0 Fortuna düsseldorf

Jour de fête au Signal Iduna Park : le Borussia Dortmund célèbre 110 ans d'histoire. Pour l'occasion, les hommes de Favre se présentent sur la pelouse sous une tenue noire collector. Et ils n'attendent pas pour prendre le match en main contre une équipe de Düsseldorf très regroupée. Les premières alertes de Reus et Guerreiro donnent le ton, mais le BVB ne trouve pas la faille et se retrouve gêné par un milieu à cinq très dense côté Fortuna. Il faut attendre un joli mouvement pour voir Dortmund faire sauter le verrou des visiteurs : après un jeu de passes rapides en une touche, Piszczek glisse astucieusement le ballon à Reus, qui ne se fait pas prier pour marquer (1-0, 42). La large domination (73% de possession) des locaux est récompensée.Cette fois, lesrefusent de se reposer sur leurs lauriers. Dès la reprise, Zagadou fait briller Steffen et Sancho se voit logiquement refuser le but du 2-0. L'inéluctable est seulement repoussé de quelques minutes, puisque Thorgan Hazard profite d'une offrande de l'international anglais pour creuser l'écart (2-0, 58), avant que Sancho ne se retrouve à la conclusion d'un magnifique relais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com