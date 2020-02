Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund reprend la deuxième place, Haaland encore buteur Reuters • 22/02/2020 à 17:59









Dortmund reprend la deuxième place, Haaland encore buteur par Matthieu Cointe (iDalgo) Quelques jours après sa victoire face au PSG en Ligue des Champions, Dortmund a fait le travail face au Werder Brême pour le compte de la 23e journée de Bundesliga. Les hommes de Lucien Favre se sont imposés 2 à 0 dans un match globalement maîtrisé. L'entraîneur suisse avait aligné la même composition que mardi en Coupe d'Europe. Après une première période vierge d'occasion, Zagadou a ouvert le score sur un corner de Sancho à la 52e minute. L'inévitable Haaland a encore marqué aujourd'hui et en est déjà à 9 buts inscrits en 6 matchs de championnat depuis le mois de janvier. Le Borussia s'empare de la 2e place provisoire avant les rencontres de Leipzig et Monchengladbach plus tard dans le week-end. Dortmund est à 4 points du Bayern Munich. Le Werder Brême subit un cinquième revers de suite en Bundesliga et pointe à la 17e place, dans la zone de relégation.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.