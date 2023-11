Dortmund remporte un match fou, le Bayer Leverkusen repasse leader

Il ne faut jamais manquer un duel entre les deux Borussia. Ce samedi, à l’Iduna Signal Park, Dortmund et Gladbach ont livré un match spectaculaire qui a finalement tourné en faveur des locaux (4-2). Ce n’était pourtant pas gagné, puisque Die Fohlen ont pris les devants dans une première période riche en buts grâce à Rocco Reitz et Manu Koné, alors qu’Alassane Pléa avait lui aussi fait trembler les filets avant d’être signalé en position de hors-jeu. On pensait que le BvB allait se diriger vers un troisième revers de rang en championnat, mais la réaction a été immédiate. En l’espace de deux minutes, Marcel Sabitzer et Niclas Füllkrug ont remis les compteurs à zéro entre les deux équipes. Dortmund a même pris l’avantage quelques secondes avant la pause, Jamie Bynoe-Gittens profitant d’une remise de Füllkrug pour planter le troisième. Le dernier pion de la partie est arrivé au bout du temps additionnel, par Donyell Malen. Un petit soulagement pour Dortmund, qui repasse dans le top 4.

Leverkusen, leader solide

Au lendemain de la courte victoire du Bayern sur la pelouse de Cologne, le Bayer Leverkusen n’a pas tremblé pour récupérer son fauteuil de leader en gagnant facilement contre le Werder Brême (0-3). Olivier Deman avait donné un bon coup de main en ouvrant le score avec un but contre son camp, puis les tauliers Jeremie Frimpong et Álex Grimaldo ont parachevé le succès de la bande de Xabi Alonso, décidément intraitable cette saison. Ce n’est pas le cas du RB Leipzig, battu du côté de Wolfsburg (2-1). Les Loups sont passés devant grâce à une belle bévue de Janis Blaswich à la suite d’un coup de tête de Jonas Wind. Puis Yussuf Poulsen a égalisé, avant que Rogério ne permettre à Wolfsburg de l’emporter et de stopper Leipzig, qui glisse à la cinquième place. Dans les autres rencontres de l’après-midi, l’Union Berlin n’a pas perdu, mais n’a pas gagné non plus contre Augsbourg (1-1). La défaite n’était pas loin jusqu’à l’égalisation tardive signée Kevin Volland, en réponse au penalty de Demirović. L’Union reste relégable, deux points derrière Darmstadt, qui a ramené un point de Fribourg (1-1).…

CG pour SOFOOT.com