Dortmund-PSG : Luis Enrique titularise Bradley Barcola

On ne laisse pas BB sur le banc.

Auteur de son premier but parisien samedi face à Nantes, Bradley Barcola va enchaîner puisque Luis Enrique a choisi de le titulariser ce mercredi à Dortmund. Le jeune attaquant va honorer, à 21 ans, sa toute première titularisation en Ligue des champions. Il accompagnera Kylian Mbappé, qui vise un quatrième but dans la compétition cette saison, et Randal Kolo Muani devant, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos étant absents.…

QB pour SOFOOT.com