Dortmund passe ses nerfs sur Paderborn

Reuters • 31/05/2020 à 20:27









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Dortmund retrouve le goût de la victoire. Défaits mardi dans leur choc face au Bayern Munich, les hommes de Lucien Favre ont déversé leur frustration sur le dernier du championnat. À Paderborn ce dimanche, le BVB s'est imposé 6-1 et conserve sa place de dauphin. La machine a mis 45 minutes à se mettre en route du côté du Borussia. Thorgan Hazard a ouvert le score en début de seconde période avant que Jadon Sancho ne double la mise quelques minutes plus tard. L'international anglais s'est fendu d'un triplé dans cette rencontre, alors que Schmelzer et Hakimi y sont aussi allés de leur but. Le pénalty transformé par Hünemeier n'a pas eu d'incidence sur le score final. Cette victoire écrasante permet à Dortmund de rester à 7 points du Bayern et d'en prendre 4 d'avance sur Monchengladbach. De son côté, Paderborn reste la lanterne rouge du championnat, à 8 longueurs de Dusseldorf, barragiste.

