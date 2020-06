Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund officiellement 2e de Bundesliga Reuters • 20/06/2020 à 18:01









Dortmund officiellement 2e de Bundesliga par Léo De Garrigues (iDalgo) En s'imposant sur la pelouse de Leipzig (0-2), le Borussia Dortmund a assuré sa deuxième place au classement du championnat d'Allemagne. Le BVB a pu compter sur un doublé de Erling Braut Haaland pour glaner trois points très précieux face à un concurrent direct. Grâce à ce succès, les hommes de Lucien Favre sont officiellement qualifiés pour l'édition 2020/2021 de la Ligue des Champions. Dans les autres matchs de l'après-midi, le Bayern Munich, déjà champion, s'est imposé à domicile face à Fribourg (3-1). Robert Lewandowski a marqué par deux fois et le Français Lucas Hernandez a donné une passe décisive. Hoffenheim s'offre le carton du jour en battant facilement l'Union Berlin (4-0). Wolfsburg a également marqué à quatre reprises sur la pelouse de Schalke 04 (1-4) tandis que Monchengladbach a exploité l'infériorité numérique de Paderborn pour l'emporter (1-3).

