Dortmund nouveau leader de Bundesliga après sa petite victoire à Stuttgart
VfB Stuttgart 0-1 Borussia Dortmund
But : Beier (70 e ) pour le BVB
Plus d’informations à venir…
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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