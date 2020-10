Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund, Manchester et le Barça en patrons Reuters • 28/10/2020 à 23:23









Dortmund, Manchester et le Barça en patrons par Samuel Messberg (iDalgo) Ce mercredi soir se jouait la deuxième partie des matchs de la deuxième journée de la Ligue des Champions avec notamment le Barça, la Juve, Dortmund ou encore Manchester United. Les deux premières équipes s'affrontaient à l'Allianz Stadium de Turin qui n'a pas réussi à son équipe. Le FC Barcelone s'est imposé 2-0 grâce à Dembele et Messi (s.p.). Les deux équipes sont toujours en tête de leur poule. Le Borussia Dortmund recevait lui le Zenit Saint Petersbourg et s'est aussi imposé sur le score de 2-0 grâce à Sancho (s.p.) et Haaland. Les deux équipes se trouvent derrière la Lazio et le Club Brugge qui se sont neutraliser sur le score de 1-1. Dans le groupe du PSG s'affrontaient Manchester United et le RB Leipzig, et il n'y a pas eu match. Les Red Devils se sont imposés 5-0 grâce à Greenwood, Martial et Rashford qui a inscrit un triplé. Les autres résultats : Ferencvaros 2-2 Kiev, Krasnodar 0-4 Chelsea.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.