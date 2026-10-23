Dortmund lance un « mode supporter » pour réduire l'utilisation des téléphones au stade

Le foot, sur le terrain, pas sur les écrans. Un penalty sifflé, un coup franc à tirer, une célébration et les téléphones fusent vite. Une étude datant de 2023 révélait même que 63% des supporters utilisent leur portable durant les matchs . C’est beaucoup trop pour Dortmund qui a décidé d’y remédier en lançant le « mode supporter ».

Des prix à gagner

Le mode supporter, c’est quoi ? Globalement la même chose que le mode avion. Il suffira juste aux supporters du mur jaune d’activer cette fonction via l’appli du club. Mais pour que ça fonctionne vraiment, le club de la Ruhr a mis une petite carotte devant le nez des utilisateurs. Ceux qui utiliseront le moins leur cellulaire gagneront des points, et ceux qui en accumuleront le plus pourront gagner des prix. Première utilisation ce samedi contre Francfort.…

LP pour SOFOOT.com