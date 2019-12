Dortmund, la Ruhr de la fortune pour Paris ?

Le tirage de la Ligue des Champions, effectué ce lundi midi à Nyon, a offert Dortmund au Paris Saint-Germain. Un retour à la maison qui s'annonce bouillant pour le PSG, et surtout pour l'ancien coach du BvB Thomas Tuchel.

Tuchel rentre à la maison

Le suspense n'aura duré que quelques minutes pour Leonardo et le reste de la délégation parisienne. À Nyon, ce lundi midi, le PSG a été tiré d'entrée et son itinéraire le mène en terrain connu : Dortmund. Connu pour Thomas Tuchel, qui s'y est affirmé comme coach de premier plan entre 2015 et 2017 avant d'en partir en froid avec celui qui est encore directeur exécutif du club, Hans-Joachim Watzke. Connu, aussi, par Abdou Diallo, arrivé cet été dans la capitale ou encore même par Kylian Mbappé qui a inscrit dans l'enceinte du Signal Iduna Park son premier doublé en Ligue des Champions avec Monaco en 2017. Des retrouvailles en pagaille pour un duel offensif au sommet.Dortmund, c'est le Mur Jaune, d'accord, mais c'est surtout et avant-tout une formation qui a réussi à sortir de ce terrible groupe F composé du Barça, de l'Inter du surprenant Slavia Prague. Une équipe offensive, qui a inscrit plus de trois buts lors de sept des quinze journées de Bundesliga et qui se classe actuellement troisième du championnat allemand devant le Bayern, entre autres. Lesvont mieux depuis un bon mois, et le 3-4-3 où l'ex-Titi Parisien Dan-Axel Zagadou prend une dimension de plus en plus importante dans la défense de Lucien Favre se pose comme le système préférentiel en championnat. En Ligue des Champions, en revanche, il n'est pas impossible de voir Favre aligner un 4-2-3-1, même si le dernier onze en date face au Slavia balançait davantage avec un système à trois derrière. Une rencontre où, d'ailleurs, le Borussia avait souffert et s'était reposé en partie sur un match incroyable de son dernier rempart Roman Bürki.L'ancien coach de l'OGC Nice connaît bien Paris, mais Tuchel connaît forcément encore davantage Dortmund. Un partout, balle au centre. Pour renforcer la légende de cette balance à l'équilibre, en 2010-2011, date des seuls PSG-Dortmund en Coupe d'Europe, les deux formations s'étaient Lire la suite de l'article sur SoFoot.com