Dortmund-Haaland à la folie, Francfort et le Werder reprennent vie

Porté par Erling Braut Håland, auteur d'un triplé pour sa première apparition sous le maillot jaune et noir, le Borussia Dortmund a retourné Augsburg pour s'adjuger un succès qui lui permet de reprendre la quatrième place et de revenir temporairement à quatre points de Leipzig, leader. Vainqueur à Mayence (1-2), Fribourg remonte de son côté dans les places européennes quand Cologne a confirmé sa belle forme du moment avec un nouveau succès face à Wolfsburg (3-1). En bas de tableau, l'Eintracht Francfort et le Werder Brême ont signé deux succès très précieux à l'extérieur sur les pelouses d'Hoffenheim (1-2) et du Fortuna Düsseldorf (0-1).

Augsbourg 3-5 Borussia Dortmund

Le temps d'adaptation ? Quel temps d'adaptation ? À ceux qui plaidaient la patience le concernant, Erling Braut Haaland a montré qu'il était toujours aussi pressé, avec un triplé qui a permis au Borussia Dortmund, mené 3-1 à son entrée en jeu, de renverser une situation bien mal embarquée. Dominateur d'entrée, le BVB pêche devant le but en première période, à l'image de ce loupé de Reus (8), ce tir de Sancho flirtant avec la lucarne (28) et ce nouveau raté de Reus à bout portant (29). Augsburg n'a lui besoin que d'une incursion dans le camppour trouver la faille par l'intermédiaire de Niederlechner, servi devant le but par Vargas (1-0, 34). Et de vingt petites secondes en deuxième période pour faire le break, sur un pruneau de Richter qui cloue Burki sur place (2-0, 46). Relancés par Brandt, buteur en pivot avec la complicité de Koubek, pas très inspiré (2-1, 49), lesse font une nouvelle fois doucher par Niederlechner, auteur de son dixième but de