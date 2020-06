Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund fait le minimum contre le Hertha Berlin Reuters • 06/06/2020 à 20:50









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Dortmund s'est imposé en fin d'après-midi face au Hertha Berlin pour le compte de la 30ème journée de Bundesliga (1-0). Dans une rencontre fermée et pauvre en occasions, Emre Can a inscrit le seul but de la rencontre à l'heure de jeu. Le BVB profite du match nul de RB Leipzig et des défaites de Monchengladbach et Leverkusen ce week-end pour s'installer confortablement à la 2ème place du classement. Les hommes de Lucien Favre conservent 4 points d'avance sur Leipzig, 3ème. La belle série d'invincibilité du Herta a pris fin. La Vieille Dame n'avait plus perdu depuis 6 rencontres en championnat (3 victoires, 3 nuls). Le club de la capitale reste 9ème, à 5 longueurs d'Hoffenheim, détenteur provisoire d'une place qualificative pour les tours préliminaires de la Ligue Europa.

