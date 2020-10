Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund et Gladbach se relancent, Leverkusen cale Reuters • 03/10/2020 à 18:18









Dortmund et Gladbach se relancent, Leverkusen cale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi avait lieu la suite de cette troisième journée de Bundesliga et elle aura permis à Dortmund et Mönchengladbach de se relancer dans ce début de saison. Défaits 2-0 à Augsburg la semaine dernière, les joueurs de Lucien Favre l'ont emportés 4-0 contre Fribourg cet après-midi. Un doublé de Haaland et des buts de Can et Passlack ont permis à Dortmund de s'imposer. C'est Alassane Pléa qui a montré la voie à ses coéquipiers dans le match opposant Mönchengladbach à Cologne. Auteur de l'ouverture du score, il a été le fer de lance de la victoire 3-1 de son équipe. Dans les autres matchs de ce samedi, le Bayer Leverkusen a été tenu en échec sur la pelouse de Stuttgart (1-1) malgré l'ouverture du score rapide de Patrik Schick. L'Eintracht Francfort s'est imposé 2-1 contre Hoffenheim et le Werder Brême a gagné 1-0 contre les promus de l'Arminia Bielefeld.

