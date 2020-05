Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dortmund écrase Schalke, Leipzig lutte contre Fribourg Reuters • 16/05/2020 à 17:49









par Matthieu Cointe (iDalgo) Après plus de deux mois d'absence, le football est revenu dans l'un des cinq grands championnats. Cet après-midi, Dortmund accueillait Schalke 04 pour un derby de la Ruhr alléchant après plusieurs semaines d'interruption. Sans ses supporters, le BVB a fait le travail. Les hommes de Lucien Favre se sont imposés 4 à 0 grâce à des buts d'Haaland, Hazard et un doublé de Guerreiro. Dormund reste deuxième et met la pression sur le Bayern Munich en revenant à un point au classement. Dans les autres rencontres de la journée, le RB Leipzig a eu du mal contre Fribourg (1-1). Après l'ouverture du score de Gulde, les hommes de Nagelsmann ont attendu la 77e minute pour revenir à égalité, grâce à Poulsen. Leipzig s'est fait une dernière frayeur en toute fin de match après une réalisation adverse, refusée pour hors-jeu. De son côté, le Herta Berlin a dominé Hoffenheim (3-0), alors que Wolfsburg a arraché la victoire à Augsburg (2-1). Dusseldorf et Paderborn se sont quant à eux quittés sur un score nul et vierge (0-0).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.