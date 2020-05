Dortmund-Bayern, les lois du physique

Trois journées seulement après le retour aux affaires de la Bundesliga, voilà qu'un alléchant et crucial Klassiker entre le Borussia Dortmund et le Bayern se profile ce mardi soir. Mais le leader bavarois et son dauphin jaune et noir - distant de quatre unités - sont-ils vraiment prêts à livrer la grosse bataille espérée ? D'un point de vue physique, le timing paraît un peu juste. Une chose est sûre, les deux golgoths du foot allemand ont bénéficié de conditions bien plus optimales que le reste de la meute pour attaquer la reprise du bon pied.

En France, le débat ne date pas d'hier : au lieu d'atténuer les inégalités sociales, l'école est souvent accusée de reproduire voire d'amplifier celles-ci. Manque de bol : le phénomène semble s'être encore accentué pendant le confinement, quand les élèves issus de milieux plus favorisés ont bénéficié de meilleures conditions de travail et d'un accès plus large aux ressources pour continuer leur apprentissage. Heureusement pour la Bundesliga, aucune voix ne s'est encore fait entendre pour dénoncer un état de fait analogue entre les grosses écuries et les "petits clubs". Ces derniers auraient pourtant des raisons de tirer la tronche : en termes d'accès aux équipements, de ressources à disposition ou de suivi des joueurs, tous les clubs ne sont pas logés à la même enseigne.