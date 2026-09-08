Dortmund affiche une meilleure teinte que Villarreal

Dortmund 3-1 Villarreal

Buts : Renato Veiga (c.s.c., 54 e ) et Guirassy (80 e et s.p., 85 e ) pour les Allemands // Mouriño (66 e ) pour les Espagnols

Le Jaunico est pour Dortmund. Rien à voir avec l’édile de Saint-Étienne (Régis Juanico), non : Dortmund a simplement battu Villarreal en Ligue des champions (3-1). Villarreal repart avec la jaunisse : le Sous-marin rentre avec une septième défaite d’affilée en Ligue des champions. Il s’agit de la pire série de l’histoire du club en C1 . Sans l’égalisation de Santiago Mouriño (66 e ), Villarreal aurait même pu partager une autre série catastrophique, avec Malmö : celle des matchs perdus sans marquer à l’extérieur. Les Suédois avaient réalisé une telle prouesse entre 2015 et 2021.…

UL pour SOFOOT.com