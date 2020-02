So Foot • 22/02/2020 à 17:45

Dortmund accable le Werder, Gladbach s'en mord les doigts

Sur la pelouse d'un Werder à l'agonie au classement, le Borussia Dortmund a fait le boulot en deuxième période pour s'imposer grâce à un Håland encore buteur (0-2). Dans la course au titre, le Borussia Mönchengladbach a lui perdu des plumes en concédant le nul dans le temps additionnel face à Hoffenheim (1-1). Si le relégable Düsseldorf a réussi le petit exploit de gratter une belle victoire à Fribourg (0-2), la performance est sans commune mesure avec celle réalisée par les affriolants Boucs de Cologne sur le terrain du Hertha Berlin (0-5).

Werder Brême 0-2 Borussia Dortmund

Erling Håland : " Faire mieux que mon père "

Aux grands maux, les grands remèdes pour le Werder. Pas ultra chaud pour renier sa philosophie offensive, mais contraint de faire quelque chose pour boucher les énormes trous dans sa défense, l'entraîneur Florian Kohfeldt franchit le Rubicon : ce sera bétonnage à gogo contre le Borussia. Un mal nécessaire, mais diablement efficace : Erling Braut Håland passe la majorité de son temps hors-jeu et les partenaires de Jadon Sancho ont toutes les peines du monde à avancer leurs pions. Tant mieux pour les, tant pis pour le spectacle. Roman Bürki est même forcé de jouer les sauveurs à quelques secondes de la fin de la première période en s'aventurant loin de sa ligne pour éviter un face-à-face avec Davie Selke.Mais comme le Werder n'est pas gravement malade pour rien et que le Borussia Dortmund a bien fait du PSG sa chose il y a cinq jours, les choses finissent par rentrer dans l'ordre après la pause. Et c'est Dan-Axel Zagadou, si impressionnant contre les Parisiens, qui se distingue cette fois dans l'autre surface en reprenant un corner de Jadon Sancho. Sa façade ébranlée, le château Werder s'écroule