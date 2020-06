So Foot • 17/06/2020 à 22:54

Dortmund à l'arrêt, Leipzig plein de regrets

Sale soirée pour les gros, en Allemagne. Pour la deuxième fois de la saison, le Borussia Dortmund s'est incliné sur sa pelouse face à Mayence (0-2) avant le choc contre le RB Leipzig, frustré dans les dernières minutes par le Fortuna Düsseldorf (2-2). Pas la même ambiance pour le Bayer Leverkusen, vainqueur de Cologne (3-1) et nouveau venu dans le top 4. De son côté, Hoffenheim s'est imposé à Augsbourg (1-3).

Borussia Dortmund 0-2 Mayence

Coup d'arrêt, pour Dortmund. Dans son Westfalenstadion, le Borussia s'est fait surprendre par une équipe de Mayence audacieuse (0-2), emmenée par Jean-Philippe Mateta. Lescommencent la partie en posant un bloc bas afin de contrarier Jadon Sancho et compagnie. Une stratégie payante en première période : sur un contre bien construit, Mateta décale habilement Bote Baku, dont le centre est coupé d'une tête décroisée par le jeune Jonathan Burkardt (0-1, 33). Un premier pion chez les grands pour l'attaquant de 19 ans et une première grimace sur le visage de Lucien Favre sur le banc. Et cela ne s'arrange pas au retour des vestiaires : Mateta, encore lui, transforme en force un penalty causé par une faute grossière de ?ukasz Piszczek dans la surface (0-2, 49). Jamais inspiré offensivement, le BvB passe même tout près d'une dernière correction sur une praline de Jean-Paul Boëtius. Un succès comme une délivrance pour Mayence, qui prend désormais cinq longueurs d'avance sur la zone rouge. Pour Dortmund, c'est un avertissement avant le déplacement sur la pelouse du RB Leipzig pour un match décisif pour la place de dauphin. Rendez-vous samedi, les artistes.