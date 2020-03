Dorothée n'exclut pas un retour à la télévision

Reverra-t-on un jour Dorothée sous les projecteurs ? Celle qui a fait les beaux jours des émissions jeunesse d'Antenne 2 puis de TF1 déclare qu'elle serait partante pour rempiler sur scène ou les plateaux télé. Plutôt rare dans les médias, l'ex-animatrice de Récré A2 s'épanche cette semaine dans les colonnes de Télé 7 jours, qui lui a demandé notamment si la chanson lui manquait - elle a vendu 17 millions d'albums et rempli 59 Bercy dans sa carrière. « Oui, même si j'ai toujours été terriblement angoissée à chaque fois, confie-t-elle. Rien que d'en parler, le trac me revient. La télévision me manque aussi, et j'attends le projet qui saura me séduire. Je marche au coup de cœur... »

Depuis son éviction de TF1 en 1997, Dorothée jouit d'un vrai capital nostalgie, nourri par plusieurs générations d'enfants, devenus adultes, qui ont été bercés par ses émissions. Il y a deux ans, un sondage de Télé Loisirs la plaçait encore parmi les anciennes célébrités du petit écran que les téléspectateurs regrettaient le plus. Mais l'ancienne animatrice n'est jamais parvenue à revenir au top, malgré plusieurs tentatives, notamment sur la chaîne IDF1, puis RTL 9, il y a une dizaine d'années, ainsi qu'en musique où elle tenta un come-back pendant la même période. On l'a vu également faire une apparition dans le film Nicky Larson et le parfum de Cupidon, de Philippe Lacheau, sorti l'an

