Dória : "C'est comme si Bielsa avait laissé une trace négative sur moi"

On l'avait presque oublié. Pourtant, en 2014, celui qui enflamme le mercato estival est Matheus Dória (25 ans), capitaine de la sélection olympique du Brésil, recruté par l'OM sans l'aval du coach Marcelo Bielsa. Le défenseur chauve deviendra la victime symbolique de la guerre d'ego entre le président Vincent Labrune et el Loco. Dória a depuis posé sa carte et son sac à dos au Mexique et chausse enfin les babouches au Santos Laguna, où il mène une vie plutôt calme malgré l'ambiance caliente. Confiné, Dória se livre sur tout et notamment sur son passage à l'OM. Souviens-toi l'été 2014...

Oui, au Mexique, je me sens super bien. À Marseille, j'ai enchaîné les prêts, mais je voulais enfin me sentir important. En 2018, il me restait un an de contrat. C'est là que Santos s'est intéressé à moi : le directeur Pepe est venu chez moi à Marseille, il m'a montré le projet du club, ce qu'ils voulaient de moi au sein de l'équipe. Perso, je ne connaissais pas trop le championnat mexicain. Mon père est donc allé à Torreón, il y est resté une semaine pour connaître le club, la ville, visiter les maisons. Il a été rassurant, en disant que je ne devais pas avoir de doute, que je pouvais y aller sans problème.Tout s'est passé comme mon père me l'avait dit. Au Mexique, on joue deux tournois par an. Lors du dernier Apertura 2019, on fait un super parcours en finissant leaders avant d'être éliminés en quarts de finale. Au Mexique, certains clubs ont beaucoup d'argent. Au Santos Laguna, les installations sont meilleures que dans pas mal de clubs en Europe. Les gens ne regardent pas forcément la Liga MX, mais quiconque vient ici peut se rendre compte que c'est d'un très bon niveau. Ça ressemble au foot brésilien : les joueurs sont très techniques, les jeunes aiment jouer, dribbler. Toutes les équipes veulent avoir le ballon, jouer et attaquer.Je dirais qu'en France, c'est plus rapide, mais il y a plus de force, plus de contacts. C'est très physique, donc c'est très défensif, plus tactique aussi. C'est plus perfectionniste aussi en matière de travail. Au Mexique, le jeu est peut-être plus lent, mais il y a vraiment