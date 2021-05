Dordogne : les gendarmes prêts à une nuit de traque d'un ex-militaire lourdement armé

Des gendarmes effectuent des contrôles de véhicules au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, le 30 mai 2021 ( AFP / Diarmid COURREGES )

Les forces de l'ordre s'apprêtaient dimanche soir à traquer toute la nuit un ancien militaire retranché depuis l'aube dans une forêt de Dordogne après avoir tiré sur des gendarmes appelés pour des violences familiales au Lardin-Saint-Lazare, un village à une trentaine de kilomètres de Sarlat.

"Le travail de ratissage de l'ensemble du périmètre va être long et minutieux... Cela peut durer encore de nombreuses heures", a affirmé dans la soirée à la presse le préfet de Dordogne Frédéric Périssat.

Depuis le tout début de la matinée, les GIGN de Toulouse et de Satory, en région parisienne, et plus de 300 gendarmes ainsi que des équipes cynophiles, appuyés par sept engins blindés et sept hélicoptères, tentent de débusquer cet homme de 29 ans, réfugié dans une zone escarpée, pierreuse et boisée, difficile d'accès, de quelque 4 km2.

Le drame avait commencé dans la nuit de samedi à dimanche, selon la gendarmerie: vers minuit, cet homme déjà condamné quatre fois pour des violences conjugales sur son ex-compagne, mère de ses trois enfants, se présente au domicile de cette dernière et commet des violences sur son nouveau compagnon.

Quand les gendarmes se présentent, alertés par les voisins, l'ancien militaire ouvre le feu sur leurs véhicules, puis s'échappe.

Son ex-compagne et ses trois enfants sont indemnes, récupérés par la gendarmerie et placés en sécurité.

Selon des sources proches de l'enquête, le suspect est un ancien militaire qui a été dans l'armée de 2011 à 2016, et a appartenu au régiment d'infanterie de Brive. Selon la procureure, il est né en région parisienne mais est arrivé en Dordogne à l'âge de sept ans.

"Il dispose d'une arme de grande chasse, une arme puissante et qui est effectivement une arme dangereuse", a précisé à la presse le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine. Selon une source proche du dossier, il s'agit d'une Winchester de calibre 30-30 qui sert notamment à la chasse au sanglier.

- "L'interpeller en vie" -

Les gendarmes effectuent des contrôles de véhicules au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, le 30 mai 2021 ( AFP / Diarmid COURREGES )

Il "avait interdiction de détenir des armes" et "l'arme qu'il a utilisée cette nuit et qu'il utilise actuellement, vraisemblablement, est une arme qui a été obtenue illégalement", a affirmé la procureure de Périgueux Solène Belaouar, qui a détaillé les quatre condamnations du suspect pour violences sur son ex-compagne de 2015 à 2021.

"Le but c'est de l'interpeller en vie... Si nous avions voulu le neutraliser, ce serait déjà fait", a expliqué le général Pétillot.

"Nous mettons tout en oeuvre pour qu'il se rende mais en même temps nous voulons éviter un drame dans nos rangs", a-t-il ajouté. L'homme souhaite-t-il mourir les armes à la main ? "c'est clairement ce qu'il nous a indiqué ce matin. Maintenant la journée est passée, la pression a pu redescendre un petit peu", a dit le général.

Il a rappelé que le bracelet électronique porté par le suspect était seulement destiné à l'empêcher d'accéder à un périmètre, celui de la résidence de son ex compagne, mais qu'il "n'est pas un outil de géolocalisation".

Les forces de gendarmerie, a-t-il dit, ont eu des contacts téléphonique dans la matinée, mais rien depuis.

Dans la zone "le contact a été établi à plusieurs reprises de manière sporadique mais cela s'est ensuivi de coups de feu de l'individu. Chaque fois qu'il y a eu contact il a ouvert le feu", avait détaillé dans l'après-midi le préfet de Dordogne. Il a tiré sur les militaires (et) les engins blindés", a précisé le général Pétillot.

Les gendarmes effectuent des contrôles de véhicules au Lardin-Saint-Lazare, en Dordogne, le 30 mai 2021 ( AFP / Diarmid COURREGES )

Dès l'aube, le préfet avait demandé aux habitants de ce village de près de 1.800 habitants de rester chez eux, tandis que les commerces n'ont pas levé le rideau en ce dimanche de Fête des mères.

Cet état de siège devrait se poursuivre lundi matin, selon le préfet qui a dit avoir demandé à ce que l'école du Lardin-Saint-Lazare reste fermée, les transports scolaires interrompus tandis qu'un système de distribution de repas pour les personnes âgées était organisé.

Les forces de l'ordre procèdent avec prudence alors qu'il y a quelques mois, en décembre dernier, une affaire comparable avait tourné au drame dans le Puy-de-Dôme: un homme avait abattu trois gendarmes et gravement blessé un quatrième, intervenus pour porter secours à sa compagne, victime de violences conjugales.

swi-pjl-elm-sm/pjl/cbn