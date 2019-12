A la lumière de l'« affaire Aderlass », le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), qui regroupe sept des dix-huit premières équipes mondiales, demande des contrôles plus nombreux et plus proches du départ et de la fin des courses.

Plus de contrôles sanguins. Plus proches, temporellement, des départs et des fins des épreuves. Plus nombreux, aussi, hors période de compétition... En somme, une « agressivité accrue » dans la mise en œuvre des contrôles antidopage, voilà ce que demande le Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC) à la Fédération internationale de cyclisme (UCI).

Cette association, qui rassemble sept des dix-huit équipes du World Tour, la plus haute division du cyclisme, et qui a pour but de « défendre l'idée d'un cyclisme propre », l'a explicitement fait savoir en divulguant, dans un communiqué publié mercredi 3 décembre, ses échanges avec l'UCI.

C'est l'« opération Aderlass » (« saignée », en allemand) qui a servi de détonateur. Cette enquête de la police allemande sur un réseau de dopage sanguin organisé autour d'un médecin d'Erfurt, Mark Schmidt, arrêté le 27 février, a conduit à la mise en cause de quinze sportifs. Dont plusieurs cyclistes.

L'un d'entre eux, l'Autricihien Georg Preidler, faisait partie de l'équipe française Groupama-FDJ. Il avait auparavant couru pour l'équipe néerlandaise Sunweb. Marc Madiot, et Iwan Sperkenbrik, les managers de ces deux équipes, qui font partie du MPCC, ont répercuté, le 16 octobre, aux autres membres du MPCC les informations que leur a communiquées le coureur (qui a démissionné de Groupama-FDJ et été suspendu 4 ans).

« Protocoles de dopage mafieux »

A la lumière de ce que témoignage a révélé, le MPCC exprime sa « crainte qu'il existe des protocoles de dopage mafieux mis en place en dehors des équipes cyclistes ». Elle rappelle aussi « qu'aucun coureur dont l'implication dans l'opération Aderlass a été avérée n'a fait l'objet de contrôle positif » et que « c'est le travail de la police qui a permis ces regrettables découvertes ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr