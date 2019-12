Dopage : que signifie la mise au ban de la Russie, exclue des JO et du Mondial au Qatar ?

L'incomparable hymne russe et le drapeau blanc, bleu et rouge hérité du tsar Pierre Le Grand ne flotteront pas dans le ciel olympique de Tokyo l'été prochain. Ni dans celui de Pékin à l'hiver 2022. L'Agence mondiale antidopage (AMA) a décidé d'exclure la Russie des JO et de tout Championnat du monde pendant quatre ans pour sanctionner la falsification des données de contrôle remises à l'agence.Une décision attendue, prise à l'unanimité des douze membres du comité exécutif, pour un pays dans le viseur depuis huit ans. Via leur agence antidopage (Rusada), leur Comité olympique ou une de leurs fédérations internationales, les Russes disposent de 21 jours pour faire appel devant le TAS (Tribunal arbitral du sport).Quelles conséquences pour la Russie ?Pas de JO 2020 ou 2022, pas de phase finale de Coupe du monde 2022 au Qatar en cas de qualification, pas de Championnats du monde de basket, hand, etc. La nation russe est privée de scène sportive internationale pendant quatre ans.Il lui est donc également interdit d'organiser une quelconque compétition mondiale ou de candidater à l'accueil des JO 2032. Sauf impossibilité majeure, les rendez-vous déjà attribués devront être relocalisés. LIRE AUSSI > Dopage : qui est Grigori Rodchenkov, l'homme qui a fait tomber la RussieEn revanche, l'Euro 2020, qui n'est pas classé comme « événement majeur » se déroulera comme prévu avec la Russie dans le groupe B (Danemark, Finlande, Belgique) et quatre matchs à Saint-Pétersbourg. Idem par exemple pour le Grand Prix de F1 de Sotchi, qui n'est qu'une date dans un circuit mondial.Quelles conséquences pour les Jeux ?Le comité olympique russe prévoyait d'envoyer une délégation de 670 personnes, dont 400 athlètes, au Japon. Il y en avait 436 à Londres 2012 et seulement 282 à Rio 2016 où l'athlétisme russe était déjà privé d'anneaux. Seule la sauteuse en longueur Darya Klishina (7e) avait pu ...