Dopage : «Ma vie s'est arrêtée le 5 novembre», confie Ophélie Claude-Boxberger

Sa « vie s'est arrêtée le 5 novembre ». Elle est sortie du silence. Et cela fait du bruit. Après s'être simplement exprimée sur ses réseaux sociaux, Ophélie Claude-Boxberger (31 ans), contrôlée positive à l'EPO au début du mois, est longuement revenue sur sa situation dans un entretien au journal L'Equipe ce samedi.La spécialiste du 3000 steeple explique rester enfermée chez elle, à Montbéliard (Doubs), depuis le début de l'affaire. « J'ai perdu 6 kg depuis l'annonce de mon contrôle, confie-t-elle. C'est très difficile, je suis traitée pire qu'une criminelle. Il y a le regard des gens. Aujourd'hui (jeudi), dans tout Montbéliard il y a de grandes affiches devant les kiosques à journaux avec écrit : « Dopage, Ophélie Claude-Boxberger suspendue d'aides par la ville de Montbélliard ». [...] Ma famille reçoit des appels. Les gens en parlent dans la rue. J'aimerais que la vérité soit faite mais les gens sont en train de me couper la tête, isl ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire une vie. La réaction est démesurée. Car pour le moment il n'y a rien. »La quadruple championne de France depuis 2014 affirme travailler avec l'Oclaesp (Office centrale de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) pour l'enquête. Et dément avec force tout dopage... « Je n'ai jamais eu de « no show » (absence à un contrôle antidopage inopiné), jamais eu d'alerte sur mon passeport sanguin. »Au moment de l'annonce, elle est restée sous le choc. « Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Il n'y a pas de produits dopants chez moi [...] Comment vais-je prouver que ce n'est pas moi ? A Doha (lors des championnats du monde), je me fais éliminer en série, je suis à la rue (14e). [...] Je me serais dopée alors que... Il y a un problème ! »La 6e de l'Euro 2018 est également revenue sur sa relation amoureuse avec Jean-Michel Serra, médecin de l'équipe de ...