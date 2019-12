Dopage : les désillusions de l'ancien cycliste Christophe Bassons

L'ancien coureur cycliste, las du temps perdu à débusquer les dopés, quitte l'Agence française de lutte contre le dopage. Il va se consacrer à la prévention.

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) perdra, le 1er janvier, son plus célèbre collaborateur : Christophe Bassons, jadis lanceur d'alerte sur l'état du peloton cycliste, ne diligentera plus de contrôles antidopage.

Son départ s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation de l'AFLD, qui s'est séparée de ses anciens correspondants régionaux - les Cirad - et réoriente ses missions sur le haut niveau.

Christophe Bassons, qui était détaché par le ministère des sports, se focalisera sur des missions de prévention et d'éducation, ainsi que sur la coordination de la lutte contre le trafic de produits dopants en Nouvelle-Aquitaine.

« On ne s'est pas entendus sur le périmètre de mission, explique l'ancien coureur, qui s'était opposé à l'omerta du peloton sur le Tour de France 1999. J'ai une expérience en termes de prévention vis-à-vis des jeunes sportifs et j'aurais aimé l'utiliser au profit de l'AFLD. Mais je ne trouvais plus ma place au sein du département des contrôles de l'agence. Je n'aurais pas pu m'exprimer dans ce schéma. L'AFLD est sommée d'être plus efficace sur le haut niveau et de délaisser toute une partie des pratiquants. Les contrôles sur les petites épreuves avaient un rôle préventif. »

L'AFLD souligne que ses missions, contrôlées par l'Agence mondiale antidopage (AMA), sont d'atteindre un total de 70 % de contrôles sur le haut niveau, le reste pouvant être consacré à des compétitions amateures. Elle ajoute que la prévention reste de son ressort, mais que cela n'aurait pu être la majorité du travail effectué par Christophe Bassons.

