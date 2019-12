Dopage : le lutteur français Zelimkhan Khadjiev contrôlé positif

C'est une nouvelle affaire qui va faire parler. Le lutteur français Zelimkhan Khadjiev, 25 ans, a, selon nos informations, subi un contrôle antidopage positif lors des Championnats du monde en septembre dernier à Noursoultan, au Kazakhstan, où il avait décroché la médaille de bronze (catégorie des moins de 74 kg). La Fédération française de lutte en a été avertie le 13 décembre dernier par la Fédération internationale.Toujours selon nos informations, le produit incriminé serait une substance proche du meldonium, permettant de mieux récupérer après l'effort.« Après vérifications auprès de notre médecin des équipes de France, des entraîneurs et de l'athlète, il s'avère effectif qu'une prise de médicament a été faite en dehors de notre surveillance, dans un cadre personnel, explique Alain Bertholom, le président de la Fédération française dans un courrier adressé à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, que nous avons pu consulter (courrier que le ministère n'avait pas encore reçu jeudi soir). Nous sommes dans une incompréhension totale. En effet, nous avons mis en place toutes les procédures de vérification d'information et de préconisation auprès de nos sportifs. Il semble que l'athlète a suivi les conseils d'un tiers quant à la prise de ce médicament et qu'il ait pu en disposer sans ordonnance dans une pharmacie. »Seul Français qualifié pour les JO 2020Dans un communiqué de presse, la FFL précise ce vendredi que le lutteur a « validé la prise de produits uniquement à des fins antalgiques sans savoir qu'il pouvait avoir un effet positif en cas de contrôle. » Reste à savoir s'il arrivera à prouver sa bonne foi.Champion du monde junior en 2014, Zelimkhan Khadjiev est né en Tchétchénie en 1994, un pays qu'il a quitté à l'âge de 10 ans avec sa famille en raison de la guerre. Il avait représenté la France lors des JO de Rio en 2016, et demeure, à ce stade, le seul ...