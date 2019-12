Dopage : la Russie exclue des JO 2020 et 2022 et de la Coupe du monde de foot au Qatar

La Russie est exclue des Jeux olympiques pendant quatre ans, ce qui inclut Tokyo-2020 (été) et Pékin-2022 (hiver), ainsi que de la Coupe du monde 2022 de football au Qatar, selon une décision rendue ce lundi par l'Agence mondiale antidopage (AMA) à l'issue d'un comité exécutif réuni à Lausanne (Suisse).Les douze membres du comité exécutif de l'AMA ont décidé de punir Moscou pour avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôles. Il s'agit des plus lourdes sanctions infligées à la Russie en matière de dopage.« La liste complète des recommandations (de sanctions du Comité de révision de la conformité) a été approuvée à l'unanimité », a déclaré aux médias le porte-parole de l'AMA.Le Comité de révision de la conformité recommandait notamment que le drapeau russe soit exclu des JO et de tout Championnat du monde pendant quatre ans, avec la possible présence de sportifs russes sous drapeau « neutre ».Moscou peut faire appelIl ne pourrait s'agir que d'une étape, car Moscou, via Rusada ou son comité olympique national, peut faire appel pendant 21 jours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui aurait le dernier mot. Les fédérations internationales ont également la possibilité d'interjeter appel qui serait en principe suspensif et les sanctions ne seraient applicables qu'une fois confirmées par le TAS.« La liste complète des recommandations (du Comité de révision de la conformité) a été approuvée à l'unanimité » des douze membres du comité exécutif, a déclaré aux médias un porte-parole de l'AMA, James Fitzgerald. « Cela signifie que les sportifs russes, s'ils veulent participer aux Jeux olympiques ou paralympiques ou tout autre événement majeur figurant dans les recommandations, devront démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans les programmes de dopage décrits par les rapports -McLaren- ou que leurs échantillons n'ont pas été falsifiés », ...