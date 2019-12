Dopage, la double peine du foot russe ?

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe : la Russie pourrait être absente de la Coupe du monde au Qatar et même, basiquement, privée du droit de se présenter lors des qualifications. La raison ? La sélection russe fait les frais des récents développements de l'affaire de dopage qui s'abat sur la patrie de Poutine. Si cette décision reste à confirmer, les instances russes antidopage peuvent encore se pourvoir en appel, ce serait une première et surtout un précédent inquiétant pour le foot mondial dans son ensemble.

La Russie exclue du Mondial 2022 par l'AMA

Le foot perd son totem d'impunité

C'est une longue guerre d'usure que se livrent, depuis quelques temps maintenant, sous nos yeux, l'État russe et l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette dernière, via son comité exécutif réuni lundi à Lausanne, vient de dégainer son arme nucléaire : la suspension pour quatre ans des délégations nationales de toutes les compétitions internationales à venir, dont les Jeux Olympiques et évidemment la Coupe du monde 2022 (l'Euro 2020, déjà en route, n'est pas concerné). Bien sûr, l'épilogue est loin d'être écrit puisque, à ce niveau d'enjeux économiques et diplomatiques, les retournements et autresne sont pas rares, voire la règle.Le plus instructif pour l'avenir est après tout d'observer le petit monde du ballon rond pour une fois concerné par une affaire de dopage de grande ampleur, dont il n'est pourtant, pour le coup, qu'une victime collatérale. L'ingérence politique systématique dans le sport du côté de Moscou, à une échelle aussi élevée et si peu dissimulée (on ne gomme pas l'héritage soviétique aussi facilement) ne pouvait de toute manière que lui retomber dessus. Il n'y était par contre certainement pas préparé. Et on imagine les remous et l'incompréhension dans les couloirs d'une FIFA qui s'est toujours beaucoup amusée devant les déboires en ce domaine, de l'athlétisme ou du cyclisme, cachée derrière son totem "d'impunité".Il n'empêche, nous sommes peut-être confrontés à une