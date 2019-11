Dopage : «J'espère que la justice me rendra raison», écrit l'athlète Claude-Boxberger

Sur son compte Facebook, Ophélie Claude-Boxberger a posté ce samedi un long message dans lequel l'athlète, prise dans une incroyable histoire, s'explique en se disant soulagée : « Après plus d'un mois d'enquêtes de la part des gendarmes de l'OCLAESP (NDLR : Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique) ayant conduit à ma garde à vue ainsi que celle d'une personne de mon entourage pendant 48 h très pénibles, [...] dans des conditions psychologiquement très éprouvantes, mais aussi à l'audition de trois autres protagonistes, des éléments essentiels à l'explication du contrôle positif à l'EPO du 18 septembre, notifié le 5 novembre par l'AFLD, date à laquelle ma vie s'est arrêtée, sembleraient avoir été révélés aux enquêteurs. » Jeudi matin, à l'issue de 48 heures de garde à vue à la gendarmerie de Montbéliard (Doubs), où l'athlète réside, Ophélie Claude-Boxberger est ressortie libre après avoir été entendue par les enquêteurs de l'OCLAESP. Au terme de sa propre garde à vue, un proche de l'athlète, Alain Flaccus, aurait avoué avoir injecté l'EPO à la jeune femme, à l'insu de celle-ci.Ce dernier l'aurait fait au niveau des reins de l'athlète alors qu'elle s'était assoupie après un massage qu'il avait lui-même prodigué. Pour les faits reprochés, s'ils sont avérés par l'enquête, Flaccus risque jusqu'à 5 ans de prison. « Encore plus que vous, j'attends avec impatience le dénouement de tout cela et je fais confiance à la justice pour que toute la clarté soit faite sur cette affaire », continue Claude-Boxberger.«Mon histoire personnelle est douloureuse»Compagnon de la mère de l'athlète, Flaccus avait été interdit de stade il y a quelques années après qu'Ophélie Claude-Boxberger, qu'il entraînait, avait déposé plainte contre lui pour agression sexuelle. La plainte avait été retirée mais Flaccus fut ...