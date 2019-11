Dopage : incroyable rebondissement dans l'affaire Claude-Boxberger

Jeudi matin, à l'issue de quarante-huit heures de garde à vue à la gendarmerie de Montbéliard (Doubs), où elle réside, Ophélie Claude-Boxberger est ressortie libre après avoir été entendue par les enquêteurs de l'OCLAESP (Office de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique), selon les informations de l'Est Républicain et de L'Equipe que nous sommes en mesure de confirmer.Au terme de sa propre garde à vue, un proche de l'athlète, Alain Flaccus, aurait avoué avoir injecté l'EPO à la jeune femme, à l'insu de celle-ci. Ce dernier l'aurait fait au niveau des reins de l'athlète alors qu'elle s'était assoupie après un massage qu'il avait lui-même prodigué. S'il n'y, à ce stade, pas de poursuites contre lui, l'enquête continue. Affaire Claude-Boxberger: après une garde-à-vue pleine de rebondissements, l'athlète franc-comtoise sur le point d'être disculpée ?https://t.co/GycxTRZgZX pic.twitter.com/R5xDxTD4rL-- L'Est Républicain (@lestrepublicain) November 29, 2019 « C'est une machination, a déclaré Claude-Boxberger à l'Est Républicain au sortir d'une garde à vue éprouvante, sans accuser nommément Flaccus. J'ai enfin compris des choses, compris comment on avait retrouvé de l'EPO dans mon corps. Les faits sont là... Cette personne a profité d'un instant de faiblesse psychologique et physique. Il y aurait préméditation, volonté de nuire à ma carrière sportive et exercice illégal de la médecine. »Compagnon de la mère de l'athlète, Flaccus avait été interdit de stade il y a quelques années après qu'Ophélie Claude-Boxberger, qu'il entraînait, avait déposé plainte contre lui pour agression sexuelle. La plainte avait été retirée mais Flaccus avait été écarté par la Fédération française et par les dirigeants du club de Sochaux-Montbéliard.Flaccus est réapparu dans la vie de l'athlète à l'été 2018, d'abord en tant que ...