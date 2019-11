Dopage : Claude-Boxberger dénonce «le tribunal populaire»

« Il m'a fallu beaucoup de courage pour écrire ce message quand on peut lire la violence et toute la méchanceté déversées via les réseaux sociaux. » Au lendemain de la révélation de son contrôle positif à l'EPO par Le Parisien, l'athlète Ophélie Claude-Boxberger a choisi sa page Facebook pour s'exprimer sur son cas et dénoncer « la violence et toute la méchanceté déversées via les réseaux sociaux ».« Le tribunal populaire m'a déjà jugé alors qu'il y a une procédure judiciaire en cours et une instruction auprès de l'AFLD (Agence française de lutte contre le dopage) de ce contrôle positif à l'EPO, explique la fondeuse de 31 ans sur le réseau social. J'ai demandé l'analyse de l'échantillon B afin de savoir si cela se confirme et, part ailleurs, j'essaie de comprendre comment ce produit a pu se retrouver détecté dans mon corps. » Lundi, en milieu de matinée, des gendarmes de l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) se sont rendus au siège de la FFA au stade Charléty. Ils ont mis la main sur le dossier médical et le suivi longitudinal de l'athlète, qui avait révélé sa liaison avec le médecin de l'équipe de France, Jean-Michel Serra, aux Mondiaux de Doha en septembre. Ce mois-ci, une perquisition a eu lieu à son domicile.« Les délais de la justice et des enquêtes ne sont pas ceux des médias donc pour le moment, je ne peux vous en dire plus sans perturber le processus », poursuit Ophélie Claude-Boxberger sur sa page Facebook.« Quelques personnes malfaisantes »« Je vous tiendrai au courant dans les semaines qui viennent sans céder à la pression journalistique qui a besoin d'alimenter une actualité monotone sur le plan sportif et qui se fait l'écho de quelques personnes malfaisantes qui cherchent juste à nuire et salir les athlètes, dans un univers du sport de haut niveau où l'encadrement technique et sportif ne le ...