Dopage : après un contrôle positif, questions autour du médecin de la Fédération française d'athlétisme

Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris après le contrôle positif de l'athlète Ophélie Claude-Boxberger. Jean-Michel Serra, médecin fédéral depuis dix ans, est également visé.

Après Clémence Calvin et Morhad Amdouni, l'athlétisme français est frappé par une nouvelle affaire de dopage qui concerne désormais l'un de ses cadres : le médecin de la Fédération française depuis dix ans, Jean-Michel Serra.

Comme l'a annoncé le site Internet Spe15 en fin de matinée, information confirmée au Monde, la spécialiste du demi-fond Ophélie Claude-Boxberger a été contrôlée positive à l'EPO le 18 septembre. La quintuple championne de France - 1 500 m et 3 000 m steeple - rentrait alors d'un stage en altitude à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) et s'apprêtait à participer aux championnats du monde de Doha. La Française, fille de l'ancien athlète de haut niveau Jacky Boxberger, n'y avait fait qu'un passage éclair - élimination en séries du 3 000 m steeple, dans un temps loin de son potentiel, qui l'avait notamment menée à la victoire sur les 20 kilomètres de Paris en 2018.

Dans la foulée, une enquête préliminaire pour « infraction à la législation sur le dopage » a été ouverte le 14 octobre et confiée aux gendarmes de l'Oclaesp (Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique), a-t-on appris auprès du parquet de Paris. Fait plus inhabituel : le signalement à l'origine de l'ouverture de l'enquête, émis par l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), mentionne également le rôle qu'aurait pu jouer Jean-Michel Serra, a appris Le Monde de source proche de l'enquête. Le médecin de la FFA entretient depuis plusieurs mois une relation avec l'athlète, qui l'avait rendue publique le 8 octobre.

