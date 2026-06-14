Donyell Malen, l’étalon offensif des Pays-Bas

Auteur d’une fin de saison en boulet de canon à la Roma, Donyell Malen arrive dans une forme étincelante à cette Coupe du monde. Suffisant pour séduire une nation à la recherche d’un grand numéro 9 depuis la retraite de Robin van Persie ?

Aux Pays-Bas, les moulins à vent continuent de tourner. Le temps file à grande vitesse et les Oranje n’ont toujours pas trouvé un grand numéro 9. Pendant plusieurs décennies, les avants-centres néerlandais étaient pourtant l’une des attractions des Coupes du monde. La terre entière se souvient de la tête plongeante de Robin van Persie contre l’Espagne en 2014, des frappes de mules de Ruud van Nistelrooy en 2006 et, dans un style plus fin, du but de Dennis Bergkamp contre l’Argentine en 1998. Depuis la retraite de ces fous furieux, Klaas-Jan Huntelaar et Memphis Depay ont essayé de reprendre le flambeau. Sans grand succès. Pour cette Coupe du monde 2026, c’est au tour de Donyell Malen de s’y coller, ou du moins, d’essayer.

Malin chez les Romains

Considéré comme l’un des grands espoirs du foot néerlandais à ses débuts au PSV Eindhoven, le natif de la ville imprononçable d’Hippolytushoef a galéré pendant plusieurs saisons avant d’arriver à maturité. La preuve : le joueur de 27 ans a perdu ses cheveux avant de participer à sa première Coupe du monde. Le chauve n’a pas confirmé au Borussia Dortmund, pourtant un repère de grand attaquant, et ne s’est pas imposé à Aston Villa. Prêté à l’AS Rome par les Villans en deuxième partie de saison pour gagner du temps de jeu en vue du Mondial, Malen s’est réveillé : le Giallorossi a inscrit 14 pions en 18 matchs de Serie A. Des statistiques solides et surtout suffisantes pour le propulser au rang de titulaire sur le front de l’attaque des Oranje cet été.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com