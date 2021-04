Dons : les Français plus généreux malgré la crise

Selon un sondage Ipsos pour la fondation Apprentis d'Auteuil, s'ils sont un peu moins nombreux à avoir donné l'an dernier, ils ont en revanche été plus généreux en donnant en moyenne 395 euros chacun, contre 300 euros l'année précédente.

(Photo d'illustration) ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Face à la crise du Covid-19, les Français se sont montrés plus solidaires, révèle mardi 13 avril un sondage Ipsos* réalisé pour la fondation Apprentis d'Auteuil. S'ils sont moins nombreux à avoir fait des dons, 52% en 2020 contre deux tiers en 2019, ils se sont revanche montré plus généreux.

"Nous avons pu craindre l'an dernier que la pandémie et le premier confinement provoquent un repli sur soi et freinent la générosité des Français. Il n'en a rien été et la stabilité reflétée par cette enquête dans l'intention de donner est encourageante" , souligne auprès de BFMTV Stéphane Dauge, le directeur de la communication et de la collecte d'Apprentis d'Auteuil.

La somme moyenne des dons atteint en effet en 395 euros, contre 300 en 2019 , soit une hausse de 32%. Et pour 87% d'entre eux, il n'est pas question de revenir à une somme moins importante cette année. Pour les plus aisés, la moyenne se chiffre à 2.463 euros de dons, soit 320 euros de plus que l'année précédente. Et près de la moitié (48%) d'entre eux pensent donner plus cette année.

Les dons sont majoritairement dédiés aux plus démunis (36% contre 27% en 2020), devant la santé et la recherche médicale (34%, -5 points) et la défense des animaux (25%, +2 points). L'environnement ne figure plus, en 2021, dans le top trois des préoccupations des Français (22%,-5%).

"Que cette volonté d'aider soit encore si présente au bout de treize mois laisse croire que les Français sont conscients que le besoin de solidarité va perdurer , que des personnes risquent de voir leur situation se dégrader dans les années à venir et qu'il faudra des années pour aider ceux qui sont en difficultés à s'en remettre", explique M. Dauge au Monde.

*Ipsos a reconduit le dispositif d'étude mis en place pour Apprentis d'Auteuil l'an passé. Dans ce cadre, 1.000 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française, ainsi que 500 personnes dont le revenu annuel net du foyer est supérieur à 120.000 euros (moins de 2% des foyers fiscaux) ont été interrogées en ligne du 5 mars au 18 mars 2021.