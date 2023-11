Donnez tout de suite le Ballon d’or à Jude Bellingham

De nouveau buteur face à Naples ce mercredi, Jude Bellingham à surtout livré une prestation incroyable. Et si les choses sérieuses venaient définitivement de commencer ?

Une tête plongeante sublime, une passe décisive de grand seigneur vers Joselu et deux petits ponts sur Stanislav Lobotka. Qui suis-je ? Jude « Wonderkid » Bellingham. Comme une évidence, l’inexplicable talent de l’Anglais s’est de nouveau exprimé ce mercredi soir avec le Real Madrid contre Naples (4-2), pour un résultat spectaculaire. Déjà auteur de quatre buts en autant de matchs en Ligue des champions et actuel meilleur buteur de Liga (onze réalisations), celui que le monde connaissait comme milieu relayeur semble en effet avoir atteint la plénitude de son potentiel chez les Merengues .

Une copie parfaite

Pour cette avant-dernière journée de C1, Bellingham devait pourtant assumer une double charge. Celle de contenir son milieu de terrain, avec les blessures d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Luka Modrić, puis d’enchaîner en se projetant au maximum sur les derniers mètres. La première responsabilité a ainsi été assurée au mieux avec Toni Kroos, en annihilant le travail de Piotr Zieliński et Lobotka – un peu moins celui de l’excellent André-Frank Zambo Anguissa. Et que dire du reste ? Laissé libre une fraction de seconde, l’ancien de Dortmund en a profité pour sauter loin au-dessus de Natan et catapulter le joli ballon de David Alaba au fond, d’une caboche puissante.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com