Données extra-financières: la CSRD, un défi même pour de grandes entreprises

Même les entreprises habituées à publier des données extra-financières sont encore loin d'avoir intégré les futures exigences de la CSRD, la directive européenne harmonisant ces normes, montre lundi une étude annuelle de Deloitte, EY et du Medef.

"Les nouveaux standards européens de durabilité représentent, pour ces entreprises rompues à l'exercice du rapport ESG (environnement, social, gouvernance, ndlr) des challenges (...) loins d'être anodins" estime le président du Medef Patrick Martin, cité dans l'étude.

La CSRD, acronyme de "Corporate sustainability reporting directive", obligera dans un premier temps les entreprises de plus de 500 salariés à la publication d'informations sur leur performance sociétale et environnementale.

Les premiers rapports de durabilité seront publiés en 2025, selon les données de 2024 pour ces grandes entreprises, déjà habituées à publier des DPEF (déclaration de performance extra-financière).

L'étude publiée lundi porte sur l'exercice 2022 de 100 de ces sociétés, principalement cotées au sein de l'indice boursier parisien SBF 120.

Elle montre que, si 83 de ces entreprises publient bien des "analyses de matérialité" de leur impact ESG, 14 seulement le font selon les deux axes attendus par la CSRD (financière et d'impact).

Sauf trois, toutes présentent des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES). Mais 51 affichent l'ambition de le faire selon le scenario de l'accord de Paris soutenu par la CSRD, c'est-à-dire avec un horizon 2030 et en visant une limitation de l'augmentation de la température à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

Et si 57 publient bien des objectifs de réduction intermédiaires de leurs GES, une minorité (17) détaille actuellement les différents leviers de décarbonation pour y parvenir.

De même, 14 seulement suivent la future obligation de déclarer leurs sites de production proches de zones sensibles en termes de biodiversité.

Elles sont également peu nombreuses (31) à publier un "taux d'accidents" pour leurs sous-traitants, et uniquement 7 le font en distinguant sous-traitants et salariés.

Peu d'entreprises enfin publient encore des indicateurs sur les écarts de rémunération tels qu'attendus par la directive: 53 l'ont fait sur les écarts de rémunération femme/homme, et 8 seulement sur l'écart entre leurs salaires les plus bas et "le salaire décent".

Selon M. Martin, ce bilan (...) s'adresse aussi aux entreprises "plus modestes en taille et en expérience en matière de reporting ESG".

Il juge "essentiel" de les accompagner, alors qu'elles aussi seront confrontées, au fur et à mesure du déploiement de la CSRD jusqu'en 2028, à cet exercice "nouveau, exigeant et pointu".