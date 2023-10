information fournie par So Foot • 14/10/2023 à 09:57

Donnarumma : « Je vais tout faire pour me rapprocher du record de Buffon »

176.

C’est le nombre de sélections de l’immense Gianluigi Buffon cumulées entre 1997 et 2018. C’est simple, personne n’a fait mieux que lui. Dans son rétro, on retrouve Fabio Cannavaro (136), Paolo Maldini (126) ou encore Leonardo Bonucci (121). Dans les rangs de la Squadra Azzurra depuis ses dix-sept ans, Gianluigi Donnarumma compte déjà 56 sélections. Et alors que l’Italie affronte Malte ce samedi pour le compte des qualifications à l’Euro 2024, le gardien du Pari Saint-Germain a évoqué ses futurs objectifs avec la sélection.…

MD pour SOFOOT.com