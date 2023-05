Donnarumma : « Il ne faut pas faire de la Ligue des champions une obsession »

S’il y a bien un club qui est impatient, c’est pourtant celui-ci.

Ce dimanche, dans Téléfoot, Gianluigi Donnarumma est revenu sur la saison une nouvelle fois mitigée des pensionnaires du Parc des Princes, éliminés sans gloire en huitième de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich : « On y tenait vraiment. On voulait aller au bout. Mais il ne faut pas vivre la Ligue des champions comme une obsession. Je suis sûr qu’on la gagnera un jour, car le club le mérite et les supporters le méritent. On fera tout notre possible pour atteindre ce sommet. »…

AL pour SOFOOT.com