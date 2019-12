Donald Trump vexé par une raillerie de Trudeau aux côtés de Macron et Johnson

Le ton était informel, les visages décontractés. Mardi soir, à Buckingham Palace, le gratin des chefs d'Etats occidentaux a s'est réuni pour célébrer le 70e anniversaire de l'Otan. Parmi eux, le Français Emmanuel Macron, l'Anglais Boris Johnson, le Canadien Justin Trudeau, et le Néerlandais Mark Rutter ont semble-t-il passé un bon moment.Seulement, certains rires semblent s'être déclenchés aux dépens de leur homologue Donald Trump. D'après un échange, capté par les caméras d'une télévision britannique et sous-titré par un média canadien, il était en effet question à un moment donné du fantasque président américain.« On pouvait voir son équipe qui tombait des nues »Alors que Macron sortait d'une conférence de presse improvisée et musclée avec le milliardaire républicain, le Canadien Trudeau s'est amusé de la réaction des collaborateurs de Trump aux propos de leur président. « On pouvait voir son équipe qui tombait des nues », lâche-t-il dans un grand sourire. Lors de cette prise de parole, Donald Trump a jugé « très insultants » les propos de Macron sur l'Otan, selon lui, « en état de mort cérébral ». Impossible en revanche de comprendre ce que dit Macron sur cette séquence vidéo. Comme lors du dernier sommet de l'Otan, M. Trump a fait fi du protocole et utilisé ses apparitions publiques avec des dirigeants alliés pour répondre aux questions des médias internationaux. WATCH: World leaders appear to joke about President Trump during NATO summit in London https://t.co/Yo351VfYY4 pic.twitter.com/93MVj0xR40-- CBS News (@CBSNews) December 4, 2019 Trump s'énerve et écourte sa venueCette séquence « volée » a passablement agacé Donald Trump. « Il est hypocrite. C'est un type bien... mais c'est comme ça », a-t-il déploré mercredi au sujet de Justin Trudeau. Le chef d'Etat a ensuite précisé avoir tancé le Premier ministre canadien lors de leur entretien : « Je lui ai dit ...