Donald Trump tweete un curieux photomontage de lui en... Rocky Balboa

À en croire son compte Twitter, Donald Trump a toujours « l'œil du tigre », pour reprendre le titre de la célèbre chanson de Survivor figurant sur la bande originale de « Rocky III ». Dans une allusion apparente au « torse magnifique » dont il s'est vanté pour rejeter les rumeurs sur sa santé, le président américain a tweeté mercredi un photomontage où son visage sérieux surmonte le corps torse nu de Rocky Balboa. pic.twitter.com/11nzKwOCtU-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2019 Ceinture dorée de champion, gros gants rouges de boxe et corps huilé devant les cordes du ring : l'hommage à l'affiche de « Rocky III » est évidente... Avec, pour seules différences, le visage et la chevelure blonde du président des États-Unis à la place de Sylvester Stallone, qu'il connaît et apprécie depuis longtemps.Sans aucun commentaire explicatif du président, ce tweet intervient après des spéculations sur son état de santé, à la suite d'une visite impromptue dans un hôpital militaire proche de Washington à la mi-novembre, qui indignent le septuagénaire.Mardi soir, devant des milliers de partisans en Floride, Donald Trump, 73 ans, avait battu en brèche les rumeurs selon lesquelles il a eu une crise cardiaque. D'après lui, elles proviendraient du fait qu'il ne portait pas de cravate lors de sa visite à l'hôpital.« On n'a jamais vu un torse comme ça »« Et c'est vrai, je ne portais pas de cravate. Pourquoi est-ce que je porterais une cravate si la première chose qu'ils font c'est me dire : Enlevez votre chemise, monsieur, montrez-nous ce torse magnifique », a-t-il lancé, provoquant les rires de l'assemblée. « On n'a jamais vu un torse comme ça », a-t-il poursuivi.Le montage était retweeté et commenté par les internautes à forte cadence mercredi, veille de la fête de Thanksgiving que Donald Trump passe en famille dans sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, en Floride.Menacé par une ...