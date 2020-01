Donald Trump sera le premier président à participer à la marche anti-avortement

Donald Trump participera vendredi à Washington à la « Marche pour la vie » et deviendra ainsi le premier président américain à se rendre à cet événement annuel contre le droit à l'avortement.Une première dans « l'histoire », annonçait mercredi soir par la Maison Blanche sur son compte Twitter. This Friday, January 24, President @realDonaldTrump will be the first President in history to attend the March for Life!-- The White House (@WhiteHouse) January 22, 2020 « On se voit vendredi », a tweeté le milliardaire républicain, prédisant une « grande foule », au-dessus d'un message appelant à participer à la « March for life ». See you on Friday...Big Crowd! https://t.co/MFyWLG4HFZ-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020 En 2017, Mike Pence était devenu le premier vice-président à se rendre à ce rassemblement. Et dès 2018, Donald Trump - qui par le passé s'est dit en faveur du droit à l'avortement - s'était adressé aux milliers de militants rassemblés à Washington. Mais il l'avait jusqu'alors fait par écran géant interposé.« Nous sommes profondément honorés d'accueillir le président Trump à la 47ème Marche pour la vie », a déclaré dans un communiqué la présidente de cette marche, Jeanne Mancini.« De la nomination de juges pro-vie [...] à la réduction du financement par les contribuables des avortements ici et à l'étranger, et à l'appel à cesser les avortements tardifs, le président Trump et son administration ont été des défenseurs constants de la vie », s'est-elle félicitée.Nomination de deux juges opposés à l'avortementCette manifestation est généralement organisée autour de la date anniversaire de l'arrêt emblématique de la Cour suprême « Roe v. Wade » légalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) aux Etats-Unis, le 22 janvier 1973. LIRE AUSSI > Cour suprême : le droit à l'avortement en danger aux Etats-Unis Depuis ...