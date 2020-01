Donald Trump menace de frapper 52 sites en Iran

Le président Donald Trump a affirmé dans la nuit de samedi à dimanche que les Etats-Unis frapperaient spécifiquement l'Iran plus fort si les forces de Téhéran menaient des attaques en représailles à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani.« S'ils attaquent encore - ce que je leur conseille fortement de ne pas faire -, nous les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été frappés auparavant ! », a menacé le président américain sur Twitter.« Les Etats-Unis ont dépensé 2 000 Mds$ en équipements militaires. Nous sommes les plus grands et de loin les meilleurs au monde ! Si l'Iran attaque une base américaine, ou n'importe quel Américain, nous enverrons une partie de ce tout nouvel équipement magnifique faire son office... et sans hésitation ! », a-t-il ajouté dans un second message. They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020 The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way...and without hesitation!-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020 Samedi soir, avant que deux tirs de roquettes quasi simultanés ne visent la zone verte de Bagdad, où vivent les Américains dans une grande enclave autour de l'ambassade, et une base aérienne plus au nord abritant des soldats américains, Trump avait déjà annoncé que le Pentagone avait sélectionné 52 sites susceptibles d'être frappés « très rapidement et très durement », a-t-il écrit en lettres majuscules, si la République islamique attaquait du personnel ou des sites américains. « L'Iran n'a été qu'un problème depuis de nombreuses ...