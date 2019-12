Donald Trump conseille à Greta Thunberg de se «détendre» et d'aller au cinéma

Le président américain Donald Trump a ironisé ce jeudi sur la « colère » de la jeune militante suédoise Greta Thunberg sur le climat, lui conseillant de se « détendre » et d'aller au cinéma.« C'est ridicule », a réagi le locataire de la Maison Blanche à un tweet la félicitant d'être devenue « personnalité de l'année » du magazine Time. So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE-- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019 « Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un [e] ami [e] ! », a-t-il poursuivi. « Détends-toi, Greta, détends-toi ! », a conclu le milliardaire républicain, qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat.Réponse cinglante de l'intéresséeLa réponse de Greta Thunberg n'a pas tardé à fuser, directement sur sa biographie Twitter. « Une adolescente travaillant sur son problème de gestion. Actuellement en train de se détendre et de regarder un bon vieux film à l'ancienne avec un ami », a-t-elle ironisé.À 16 ans, l'adolescente, qui a dit publiquement souffrir d'une forme légère d'autisme, est devenue mercredi la plus jeune « personnalité de l'année » du magazine Time. .@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6-- TIME (@TIME) December 11, 2019 En quelques semaines, elle est devenue l'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique et le symbole de toute une génération excédée par l'inaction de la classe politique. VIDÉO. Greta Thunberg les larmes aux yeux lors de son discours à l'ONU Lors d'un sommet de l'ONU sur le climat en septembre, elle s'en était pris, dans un discours accusateur resté dans les mémoires, aux puissants de la planète. Des images d'elle tançant d'un regard noir le ...