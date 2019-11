Don de corps à la science à Paris : un syndicat de médecins va déposer plainte

« Ça m'a glacé d'effroi parce que c'est à l'opposé de ce qu'on doit être quand on est médecin ». Le président de l'Union française pour une médecine libre (UFML), Jérôme Marty, a annoncé sur franceinfo ce mercredi que son syndicat va déposer plainte, au lendemain des révélations sur les dysfonctionnements au Centre du don des corps (CDC) de Paris.Dans une enquête publiée mardi soir sur son site Internet, L'Express révèle que, jusqu'en 2018 au moins, le CDC de l'université Paris-Descartes a accueilli les milliers de dépouilles léguées à la science dans des conditions indignes : corps pourrissant faute de chambres froides climatisées, cadavres rongés par les souris et empilés les uns sur les autres... Autre révélation : certains corps sont revendus, entiers ou démembrés, à des entreprises privées sans le consentement du défunt ou de ses proches, alors qu'ils sont censés être utilisés exclusivement pour la recherche médicale ou la formation des futurs médecins.«Une atteinte à la dignit黫 Une atteinte à la dignité et à l'intégrité de la personne » dénoncée par Jérôme Marty. « De son vivant, la personne a dit : je lègue mon corps à la science. Et son corps n'a pas été utilisé, soit parce qu'il a été mangé par des rats ou des souris ou qu'il a pourri avant qu'on l'utilise, soit parce qu'il a été dirigé vers d'autres missions comme celle de crash-tests ! », s'indigne-t-il.« Les gens qui n'ont rien dit, qui ont laissé faire, sont à mon sens totalement coupables et cette affaire déconsidère profondément cette profession, je crains que cela déconsidère la profession et l'anatomie française », regrette-t-il encore.Cette situation indigne aurait perduré pendant des années, faute de moyens pour rénover les locaux. Fin 2017, Richard Douard, alors président du CDC, Xavier de Bonnaventure, membre du comité d'éthique, puis la professeure Brigitte Mauroy, ...