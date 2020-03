Dominique Versini : « Les sans-abri sont devenus visibles »

Adjointe d'Anne Hidalgo chargée des solidarités, de la lutte contre l'exclusion, de l'accueil des réfugiés et de la protection de l'enfance, Dominique Versini doit prendre en charge, avec les services de l'État, les sans-abri de Paris, dont la situation est fragilisée par le coronavirus. Selon l'ancienne ministre de Jacques Chirac, sans les passants dans la rue et avec la fermeture de nombreux centres alimentaires, ces derniers ont moins de ressources pour survivre. Et leur santé fragile impose un confinement d'urgence. Entretien.

Le Point : En quoi la crise sanitaire causée par le coronavirus a-t-elle changé la situation des sans-abri ?

Dominique Versini : Puisqu'il n'y a presque plus personne d'autre dans les rues, les sans-abri, d'habitude invisibles, sont devenus visibles. Lors de la dernière nuit de la solidarité, nous avons recensé environ 3 000 personnes qui dorment dehors à Paris. Aujourd'hui, elles ont moins de ressources, car il y a moins de passants. Beaucoup de lieux d'accueil et de distribution ont fermé.

Des sans-abri ont-ils été verbalisés à Paris pour ne pas s'être confinés chez eux ?

C'est arrivé. La maire Paris a demandé au préfet de police d'agir avec discernement. De toute façon, ils ne pourront pas payer. La seule solution, c'est qu'on s'occupe d'eux.

Quelles dispositions ont été prises pour les héberger ?

Dans

