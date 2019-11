Dominique Versini : « Il y aura toujours des gens qui viendront demander l'asile »

Adjointe à la Mairie de Paris chargée des solidarités et de l'accueil des réfugiés, Dominique Versini a assisté dès l'aube ce jeudi 7 novembre à l'évacuation de deux campements dans le nord-est de Paris, aux abords du périphérique parisien, à cheval sur la porte de la Chapelle et Saint-Denis. Selon la préfecture, 1 600 personnes ont été évacuées.Ancienne proche de Jacques Chirac, la cofondatrice et ancienne directrice du Samu social revient sur cette opération, qui intervient au lendemain des annonces d'Édouard Philippe sur l'immigration. L'ancienne secrétaire d'État de Jean-Pierre Raffarin exige également une autre politique gouvernementale. Entretien.Le Point : Que pensez-vous de l'opération d'évacuation des campements ?Dominique Versini : L'État a seulement procédé à la mise à l'abri des personnes installées dans les campements de la porte de la Chapelle et de la Seine-Saint-Denis. Nous demandions la mise à l'abri inconditionnelle de tous les migrants installés dans des campements, dont celui d'Aubervilliers. L'État a annoncé qu'il s'occuperait de celui d'Aubervilliers avant la fin de l'année. Nous espérons que cela sera fait rapidement sinon des campements vont se reconstituer. Il y 1 700 personnes à Aubervilliers, selon l'association France terre d'asile.Lire aussi Évacuation « définitive » des camps de migrants dans le nord de ParisCombien de personnes sont concernées par ce dispositif ?Ce matin, 1 600...