Dominique Tiberi : « La droite parisienne est très décevante »

Dominique Tiberi, le fils de l'ancien maire de Paris, retourne au combat. Déjà en 2014, il s'était lancé dans la bataille municipale en dissidence contre la candidate UMP Florence Berthout, avant de fusionner sa liste au second tour, mais sans conviction, avec l'actuelle marie du 5e arrondissement. En 2020, il assure ne pas vouloir prendre sa revanche, mais il ne se voit pas la rallier. Et comme aucun candidat ne lui semble à ce jour à la hauteur des enjeux, il retente sa chance en solitaire. Entretien.Le Point : Pourquoi avez-vous décidé de vous présenter à nouveau ?Dominique Tiberi : Je suis dans la lignée de 2014. Cela fait longtemps que j'ai décidé que je serai candidat à la mairie de 5e. Le 5e est mon village. Et Jean Tiberi en a fait un endroit exceptionnel où il fait bon vivre. Aucun arrondissement de Paris ne dispose d'un tel niveau d'équipement. Dans le 5e, nous avons trois piscines, par exemple. Et je ne parle pas du nombre de crèches? Il est essentiel de se battre pour préserver notre qualité de vie. Quand Bertrand Delanoë a été élu, il a systématiquement choisi de défaire ce qui avait été fait. Je l'avais déjà dit en 2011 : le maire socialiste disait aimer Paris mais n'aimait pas le 5e. Ce qui n'est pas le cas d'Anne Hidalgo qui a depuis pris le contre-pied de son prédécesseur : elle nous a aidés à sauver plusieurs lieux comme le centre de santé Épée de bois. Par ailleurs, je souhaite une meilleure articulation des...