Dominique Rousseau : « Attention à ne pas multiplier les états d'urgence »

Le Parlement discute en ce moment du projet de loi qui organise, en plus des dispositions relatives aux municipales, un état d'urgence sanitaire. Le but du gouvernement est d'obtenir les armes pour combattre l'épidémie due au coronavirus, par dérogation au droit commun. L'article 10 prévoit ainsi que « la déclaration de l'état d'urgence sanitaire donne pouvoir au Premier ministre de prendre par décret (?) les mesures générales limitant la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de réunion ». Il s'agit donc d'une sorte de régime d'exception, visant à « solidifier », explique le constitutionnaliste Dominique Rousseau, les décisions prises jusqu'alors par le gouvernement : confinement, fermeture des entreprises, etc. Mais le professeur à l'université Paris-1, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, s'inquiète : à trop créer de régimes d'urgence, on risque de « glisser vers une permanence des régimes d'exception ».Le Point : Le gouvernement souhaite instituer, par la loi, un état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Ce type de circonstances est pourtant déjà prévu dans la Constitution?Dominique Rousseau : Oui, notre Constitution comprend deux articles qui peuvent s'appliquer en cas de crise. C'est l'article 16, pour les circonstances exceptionnelles, et l'article 36, pour l'état de siège. En 1985, le Conseil constitutionnel a jugé que ces deux...