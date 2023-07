information fournie par So Foot • 13/07/2023 à 18:00

Dominique Garnier, supporter infiltré

Depuis 1982, Dominique Garnier a suivi l’équipe de France à travers le monde. Lors de chaque Coupe du monde, il a pu ramener des anecdotes et des souvenirs à la pelle. Expatrié en Australie depuis douze ans pour s’occuper des jeunes gardiennes en devenir, il va profiter de l’occasion pour assister à sa première édition féminine.

En regardant vers les tribunes du Sydney Football Stadium pour leur entrée en lice de la Coupe du monde, Hervé Renard et ses joueuses pourraient apercevoir un extravagant supporter français. Gardien de but de formation, Dominique Garnier transporte son imposante carcasse de stade en stade ainsi que des dizaines de badges ramenés de Séville à Doha en passant par Johannesburg. À 61 ans, il s’apprête à décoller pour l’Australie où il va vivre son premier Mondial féminin après dix éditions masculines et cinq Euros.

J’ai deux costumes : celui d’entraîneur où je suis sérieux et celui de supporter avec un peu plus de bêtises.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com